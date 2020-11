Dosdorf: Die Rückkehr der Großen Mausohren

Dosdorf. Dosdorfer feiern in kleiner Runde die Sanierung der Kirchenspitze, in der Fledermäuse ihre Jungen großziehen

Lächelnd stülpt sich Miriam Bohro einen nagelneuen Helm auf den Kopf. Er soll ihr in den nächsten Monaten gute Dienste leisten – wenn sie auf der Suche nach Fledermäusen durch Höhlen kraxelt oder auf Baustellen arbeitet, die dem Zweck dienen, gefährdeten Arten ein sicheres Heim zu bieten. Erfahrungen in diesem Bereich hat die Projektverantwortliche der Stiftung Fledermaus. In den vergangenen zwei Jahren begleitete die Erfurterin die Sanierung der Dosdorfer Kirchhaube mit.

Die komplette Turmspitze musste erneuert werden. Foto: Hans-Peter Stadermann

Dass hier, oberhalb der Glocken, die streng geschützten Großen Mausohren ihre Wochenstube eingerichtet haben, entdeckte Andreas Thiele bereits 1984. Er engagierte sich mit Leib und Seele für bedrohte Arten. Seine Frau Melitta kann sich noch gut an Familienausflüge in den Kirchturm erinnern. Flogen die Tiere aus, zählten sie die Fledermäuse per Hand. Knifflig war das, verrät sie lachend, aber auch eine ganz besondere Erfahrung.