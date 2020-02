Die Sache mit den grauen Haaren

Ich sage es meinem geliebten Weib mindestens bei jedem zweiten oder dritten Blick von mir in den Spiegel: „Stress macht graue Haare, also stresse mich bitte nicht.“ Sie brummt dann immer nur mir völlig Unverständliches.

Aber zum Glück ist dieser Umstand jetzt auch wissenschaftlich belegt. Zwar nur anhand von Mäusen, aber immerhin. Ich bin den Forschen der Harvard University unendlich dankbar. Auch, weil sie noch weiter dachten und herausfanden, dass das nicht nur bei Stress, sondern auch bei Schmerzreizen der Fall ist. Mäuse sind da Männern wohl ähnlicher, als beide Seiten denken. Ein eingerissener Fingernagel – etwa beim Müll raustragen zugezogen – kann also auch zu mehr grauen Haaren führen. Sind die nicht gewollt, sollte das fürderhin bei der Aufteilung der Hausarbeit beachtet werden, finde ich.

Bei Berggorillas wiederum ergrauen die Haare auf dem Rücken meist vorzeitig, so die Forscher. Das sind dann die berühmten Silberrücken. Die haben in ihrem Leben bis dahin genug Stress ausgehalten und sich damit ihre grauen Haare redlich verdient. Sie nehmen deshalb auch einen höheren sozialen Rang in ihrer Horde ein. Leider habe ich keine Haare auf dem Rücken. Auch keine grauen. Das mit dem höheren sozialen Rang kann ich also wohl vergessen. Zu Hause wie überhaupt.