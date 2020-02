Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Sache mit der Mathematik

Eigentlich braucht man in meinem Alter die höhere Mathematik wie der Fisch das Fahrrad. Es sei denn, das geliebte Weib knallt einem abends alle Rechnungen von Zalando, Amazon und Co. auf den Tisch und will wissen, ob sie noch kreditwürdig ist. Ist sie nicht, aber das ist eine andere Geschichte.

Höhere Mathematik braucht nach der Abiturprüfung fast kein Mensch mehr. Es sei denn, man ist Mathematiker. Jedenfalls ist mir in meinem Berufsleben noch nie jemand mit Kurvendiskussion oder Integralrechnung gekommen. Das ist auch gut so, denn wegen der Note in der schriftlichen Prüfung bekam ich damals jede Menge Ärger zu Hause und ein zweiwöchiges Fernsehverbot. Manchmal ist höhere Mathematik aber auch ganz gut. Auch in meinem Alter und mit meiner mathematischen Vorgeschichte. Neulich war nämlich bei mir zu Hause ein Mathematiker zu Besuch. Ich kann nichts dafür, er ist aus der Verwandtschaft meiner Frau. Er wollte mir beim Kochen ein Rezept erklären: „Also, du nimmst zwei Drittel Wasser, ein Drittel Sahne und ein Drittel Brühe und dann …“ Ich unterbrach ihn: „Moment, das sind doch schon vier Drittel.“ Er guckte blöd. Ich war schon ein bisschen stolz auf mich. Aber nicht lange. Für mich gab es dann Knäckebrot mit Margarine, die anderen bekamen das Gekochte. Mathe kann mir jetzt gestohlen bleiben. Endgültig.