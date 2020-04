Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Sache mit geklautem Mist

Oma Gabi – meine Nachbarin – war entrüstet. Irgendjemand hatte ihr ihren Mist geklaut, den sie jahrelang im Garten angehäuft, gehegt und gepflegt und auf dem sie Kartoffeln, Erdbeeren und Gurken angebaut hatte.

Jedenfalls: Der Mist war weg, die Grube fein säuberlich ausgekratzt. Da muss jemand mit einem Bagger und Hänger angerückt sein, denn der Mist lag hinter einem relativ hohen Zaun. Und der war noch da und völlig unversehrt. Es dürfte sich um den ersten Mistdiebstahl in Elxleben seit der Wiedervereinigung gehandelt haben.

Oma Gabi war völlig von den Socken. Sie rannte durchs Dorf und suchte ihren Mist. Sie fragte jeden, ob er wüsste, wo der abgeblieben ist. Und setzte als Belohnung eine Erdbeertorte aus. Eine selbst gebackene und eine mit Erdbeeren, die letztes Jahr auf dem Mist wuchsen.

Fehlanzeige. Vom Mist keine Spur. Und von den Mistdieben auch nicht. Drei Tage lang ging das so. Am Montagmorgen dann die Aufklärung: Irgendjemand hatte in der Agrargenossenschaft angerufen und um die Abfuhr irgendeines Mistes am Anger gebeten. Die machten das netterweise. Es traf aber Oma Gabi. Oder besser gesagt: ihren Mist, der dableiben sollte, wo er war.

Sie bekommt jetzt neuen Kompost von der Agrargenossenschaft geliefert. Gratis und sofort. Die Polizei muss nicht aktiv werden. Und ich bekomme auch weiterhin meine Erdbeertorte.