Die Schweinepest rückt immer näher

Fast gänzlich unbemerkt durch die Corona-Krise rückt eine weitere bedrohliche Seuche langsam aber sicher von Osten her näher: die afrikanische Schweinepest. Mit Stand von Anfang der Woche gibt es in Deutschland bereits 134 bestätigte Fälle bei Wildschweinen, betroffen davon ist vor allem Brandenburg. Alleine am Freitag letzter Woche wurden dort sechs neue Fälle gemeldet. Mit dem ersten bestätigten Schweinepestfall in Sachsen – dort wurde das positiv getestete Tier bei einer Jagd Ende Oktober erlegt – breitet sich die Schweinepest weiter in Richtung Thüringen und damit in Richtung Ilm-Kreis aus.

Bedrohung für alle Hausschweine

Die gute Nachricht: Das Virus der Schweinepest befällt ausschließlich nur Wild- und Hausschweine. Sie ist nicht auf den Menschen übertragbar – weder durch den Verzehr von Schweinefleisch, noch über direkten Kontakt mit infizierten lebenden oder toten Tieren. Die schlechte Nachricht: Sie ist eine große Bedrohung für heimische Schweinehalter und Züchter. Im Ilm-Kreis gibt es davon eine Menge. Nach Angaben aus dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises gibt es 155 Betriebe oder Privatpersonen mit einer Hofhaltungen hauptsächlich zur Hausschlachtung, die bis zu neun Schweine halten. Elf Betriebe betreiben eine Mast mit teilweiser Direktvermarktung und einer Größe von zehn bis 99 Tieren und immerhin drei Mastbetriebe mit rund 1500 bis 2500 Tieren. Außerdem gibt es eine Schweinezuchtanlage mit rund 28.000 Tieren. Vor allem die größeren Betriebe haben jetzt durch Importverbote für Schweinefleisch aus Deutschland in vielen Ländern zu kämpfen. Sollte aber die Seuche auch auf ihren Tierbestand übergreifen, müssten alle Tiere dort getötet werden – der Supergau in ohnehin schon schwierigen Zeiten.

„Das Allerwichtigste für uns ist derzeit die Prävention und die Vorbereitung auf einen möglichen Schweinepestfall im Kreis“, sagt Michael Gürtler, der Amtsleiter im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes des Ilm-Kreises. Das geht natürlich nicht alleine, sondern nur in Zusammenarbeit mit dem Land und mit den anderen Kreisen. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern schon seit Monaten. Dazu zählt laut Gürtler die notwendige technische Ausrüstung – also genügend Schutzausrüstung für die Mitarbeiter bis hin zum Einsatzequipment für die vielleicht notwendige Tötung von Tieren, Ausrüstung für Probeentnahmen und -versand, aber auch den Wildabwehrzäunen, die im Falle eines Falles in einem Radius von mindestens vier Kilometern rund um den Fundort (Hochrisikozone) eines verseuchten Tieren gezogen werden müssen. Thüringen hat laut Gürtler ein gut funktionierendes Softwareprogramm, auf das jeder Kreis Zugriff habe und in dem alle potenziellen Fälle und die ergriffenen Maßnahmen aufgelistet werden. Schwerpunkte sind hier die Festlegung des sogenannten gefährdeten Gebietes und der Pufferzone.

„Wir lernen da auch im Augenblick von Brandenburg, was wie am besten umzusetzen ist und was den größten Erflog bringt“, so Gürtler. Außerdem gab es bereits eine dreitägige Übung aller Beteiligten im Land, „auch das ist wichtig, um Abläufe auch unter Stress zu optimieren.“ Was die zu errichteten Wildabwehrzäune betrifft, so sind mindestens 50 Kilometer bereits vom Land angeschafft worden. „Es gibt da verschiedene Systeme, wichtig ist, dass es sich auch zur Abgrenzung des Schwarzwildes eignet“, sagt Gürtler. Vieles müsse sich erst dann bewähren, wenn es so weit ist und vielleicht auch neu gehandhabt werden, „es ist im Augenblick ein Entwicklungsprozess.“

Klaus Kolodziej ist nicht nur Bürgermeister in Osthausen-Wülfershausen, sondern auch seit 1984 Jäger. Er bezeichnet die Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Ilm-Kreises in Sachen Prävention eines möglichen Ausbruches der Schweinepest auch hier in der Region als hervorragend, „wir bekommen als Gemeinde und als Jäger jede Unterstützung, die wir brauchen.“ Die Jäger tragen ihren Teil dazu bei. Dazu zählt vor allem die Verringerung des Bestandes der Wildschweine auf ein vernünftiges Maß. In der letzten Woche erlegte man im Revier Wülfershausen 14 Tiere. Laut Kolodziej will man damit vor allem sogenannte Hotspots verhindern, also eng begrenzte Gebiete, wo es ein erhöhtes Tieraufkommen und damit ideale Bedingungen vor die Verbreitung der Seuche geben könne.

Ganz wichtig ist beiden: Sollten Spaziergänger ein totes Wildschwein entdecken, dann sollten sie sofort die Rettungsleitstelle des Kreises informieren, die dann weitere Maßnahmen einleitet, dort gibt es auch einen heißen Draht zum Veterinäramt. Und: Lebensmittel sollten beispielsweise nie an Autobahnraststätten oder irgendwo anders einfach weggeworfen werden. Stammen sie beispielsweise von Lkw-Fahrern aus Osteuropa oder sind es Produkte von dort und vielleicht verseucht, dann besteht die Gefahr einer Infizierung des heimischen Schwarzwildes.