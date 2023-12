Die spannendsten Polizeimeldungen aus dem Ilm-Kreis

Arnstadt In Geraberg wurde ein 82-Jähriger bei einem Unfall verletzt. In Arnstadt hatten es Diebe auf einen Oldtimer abgesehen. Hier geht es zu den Meldungen:

Aus einer Garage in der Ohrdrufer Straße in Arnstadt entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen schwarzen VW Käfer. Der Oldtimer aus dem Jahr 1983 wurde in der Zeit zwischen dem Dienstag, dem 7. Dezember und 19. Dezember gestohlen und hat einen Wert von circa 11.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter Telefon 03677/601124 (Bezugsnummer: 0331414/2023) in Verbindung zu setzen.

Im Zeitraum vom Sonntagnachmittag um 15 Uhr bis Dienstagmorgen um 6 Uhr Uhr brachen Unbekannte in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Ilmenauer Heinrich-Hertz-Straße ein und stahlen ein Mountainbike der Marke Conwy und eine Simon S 51-Batterie im Wert von rund 1500 Euro. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Telefon 03677/601124 und der Bezugsnummer 0330934/2023 entgegen.

In der Zeit zwischen Montagabend um 20.30 Uhr und Dienstagnachmittag um 14 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einem Garagenkomplex im Bereich „Am Dornheimer Berg“ in Arnstadt. Dort öffneten der oder die Täter eine Garage gewaltsam und entwendeten anschließend Elektrowerkzeuge sowie ein Schweißgerät im Gesamtwert von ungefähr 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter Telefon 03677/601124 (Bezugsnummer: 0331595/2023) entgegen.

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines VW die Ohrdrufer Straße in Richtung Zentrum von Geraberg. Dabei kollidierte der Mann mit einem am Fahrbahnrand stehenden Subaru, in dem ein 82-Jähriger saß. Der Senior wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.