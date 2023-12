Brand auf Balkon in Arnstadt - Autofahrerin ohne Kennzeichen unterwegs

Feuerwehr und Polizei waren am Mittwoch in Arnstadt im Einsatz (Symbolfoto).

Arnstadt Zu einem Brand musste die Arnstädter Feuerwehr ausrücken.

Die 25-jährige Fahrerin eines Audi wurde am Mittwochnachmittag im Bereich „Schulplan“ in Arnstadt kontrolliert. Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht, die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden aufgenommen. Weiterhin stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein entsprechendes Verfahren gegen die 25-Jährige wurde eingeleitet.

Einen Sachschaden von ungefähr 1000 Euro verursachten ein oder mehrere unbekannte Personen an der Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Ilmenauer Friedrich-Hoffmann-Straße. Offenbar hatten der oder die Täter versucht, gewaltsam in die Filiale einzudringen, was allerdings misslang. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 13 Uhr und Mittwoch, 13 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter Telefon 03677-601124 (Bezugsnummer: 0336856/2023) entgegen.

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Brandausbruch auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Triniusstraße. Dort gelagerter Sperrmüll geriet in Brand. Die Feuerwehr löschte, Personen verletzten sich nicht. Es entstand Sachschaden, unter anderem an der Gebäudefassade, in geschätzter Höhe von 6000 Euro.