Die unheimlichen Seiten Arnstadts

Arnstadt Nur noch wenige Karten für eine der beliebtesten Stadtführungen

Das „Unheimliche Arnstadt“ ist eine der beliebtesten Stadtführungen im ältesten Ort Thüringens. Für die vier Termine am kommenden Wochenende sind bereits mehr als 80 Karten verkauft. Interessenten können sich aber noch kurzfristig Restkarten sichern, teil Stadtsprecherin Alexandra Lehmann mit.

Los geht es mit dem „Unheimlichen Arnstadt“ am 12. und 13. Januar jeweils um 17 und um 20 Uhr. Während die Führungen am Nachmittag so gut wie ausgebucht sind, gibt es für die beiden Abendtermine noch wenige Karten im Vorverkauf. Diese sind in der Tourist-Information Arnstadt und online auf www.bachstadt-arnstadt.de/stadtfuehrungen erhältlich.

Das „Unheimliche Arnstadt“ ist mehr als ein klassischer Rundgang durch die Bachstadt Arnstadt, so Lehmann. Bei der aufwendigen Inszenierung wirken mehrere Schauspieler in verschiedenen Rollen mit; historische Keller und Höfe bilden die Kulissen für die Spielszenen. Das macht die Organisation besonders aufwendig. Im Gegensatz zu anderen Formaten findet das „Unheimliche Arnstadt“ daher nur zu festen Terminen statt und kann nicht von Gruppen gebucht werden.