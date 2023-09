Diebe brechen Baustellencontainer im Ilm-Kreis auf und flüchten mit Beute

Ichtershausen. Werkezeuge und ein Schweißgerät erbeuteten Unbekannte von einer Baustelle in Ichtershausen.

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte einen Container auf einer Baustelle in Ichtershausen auf. Dieser war in der Friedensallee abgestellt.

Nachdem die Diebe sich gewaltsam Zutritt verschafften, entwendeten sie eine Reihe von Werkzeugen und ein Schweißgerät der Marke Würth. Nach Angaben der Polizei beläuft sich die Schadenssumme auf circa 15.000Euro.

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0238983/2023) zu melden.

