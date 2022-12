Diebe klauen Schuhe aus BMW in Plaue

Nach dem Einbruch in einen BMW sucht die Polizei in Plaue nach Schuh-Dieben. (Symbolbild)

Plaue. In Plaue sind Unbekannte in einem BMW eingebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Eine 46-jährige Frau hat ihren BMW in der Straße "Am Bahnhof" in Plaue geparkt. Dieser blieb nicht lange unbemerkt. Ein oder mehrere Unbekannte nahmen sich in der Nacht von Donnerstag und Freitag dem BMW an. Sie öffneten laut Angaben der Polizei gewaltsam das Auto und entwendeten unter anderem Schuhe.

Während der Wert des Beutegutes auf 200 Euro geschätzt wird, schlägt der entstandene Sachschaden mit circa 1000 Euro zu Buche. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter Tel.: 03677-601124 und der Bezugsnummer: 0298305/2022 entgegen.