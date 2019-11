Arnstadt. Kellereinbruch in der Arnstädter Schillerstraße. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Diebe steigen in Keller in Arnstadt ein

In der Zeit zwischen dem 5. und dem 26. November brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Arnstädter Schillerstraße ein – und räumten den dortigen Keller aus. Gestohlen wurden Fahrradteile, Werkzeug, Malerutensilien und eine Modelleisenbahn aus DDR-Zeiten, der Gesamtwert beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer (03677) 601124 entgegen genommen.