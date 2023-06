Dienstedt feiert bis in die Nacht hinein

Das Sommerfest auf dem Waidrasen in Dienstedt war auch in diesem Jahr sehr gut besucht.

Dienstedt. Rund 750 Besucher feierten beim diesjährigen Sommerfest auf dem Waidrasen in Dienstedt.

Rund 750 Besucher aus den Orten des Ilm-Kreises, aber auch darüber hinaus, hatten sich am Samstag auf den Weg zum bunten Sommerfest auf dem Waidrasen in Dienstedt gemacht. Zu den Programmhighlights gehörten unter anderem Auftritte der Kindertanzgruppe des Faschingsvereins Kranichfeld, des Volkschores Dienstedt und der Kinder des Kindergartens Ilmtalspatzen.

Für eine ordentliche Abkühlung sorgte die Jugendfeuerwehr Dien-stedt beim Wasser-Dosenschießen und beim Fußballkegeln wurden die besten Kinder und Erwachsenen gekürt. Auch die Traktorfahrten durch die Felder und Wiesen rund um den Stadtilmer Ortsteil waren sehr beliebt bei kleinen und großen Gästen.

„Auch ehemalige Einwohner aus Dienstedt nahmen das Fest zum Anlass, mal wieder in den Ort zu schauen und scheuten keine Mühe zur Anreise. Es war kein Parkplatz im Ort mehr frei“, freut sich Beate Keil, die Vorsitzende des Dorf- und Heimatvereins Dienstedt und Oesteröda über den großen Zuspruch zur Veranstaltung. Am Abend wurde dann zum Tanz eingeladen. Bis 1.30 Uhr am Sonntagmorgen wurde in der lauen Sommernacht gefeiert.