Buchbar Dienstedter schmökern in der Buchbar

Dienstedt Dorf- und Heimatverein startet das Jahr 2024 mit einem ganz besonderen Projekt

Eine Buchbar öffnete vor wenigen Tagen in Dienstedt. Gemeint ist damit eine Holzhütte, die auf Initiative des Dorf- und Heimatvereins Dienstedt und Oesteröda aufgebaut wurde. In dem Häuschen stehen Bücher der verschiedensten Genres, die entliehen werden können. Wer mag, kann die Regale auch mit eigener Literatur bestücken. Die Spender werden aber gebeten, nur gut Lesbares und keine zerlesenen Stücke anzubieten. Einwohnerin Susanne Zentgraf und ihre Kinder tauschten sich mit der Vereinsvorsitzenden Beate Keil über die Idee aus. Der Name Buchbar entstand im Übrigen im Rahmen eines Ideenwettbewerbs.