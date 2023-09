Ilm-Kreis. In rund 70 Veranstaltungen präsentieren sich Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Die Bundesagentur für Arbeit veranstaltet in der kommenden Woche vom 25. bis 29. September eine Woche der digitalen Elternabende. Dort wird Eltern und ihren Kindern auch aus dem Ilm-Kreis die Möglichkeit geboten, verschiedene Unternehmen mit deren Ausbildungsmöglichkeiten in einer kompakten Stunde hautnah kennenzulernen. In rund 70 Veranstaltungen präsentieren sich Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Vortragsprogramm unter: www.arbeitsagentur.de/k/digitale-elternabende