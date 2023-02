Diplomatieaufruf der Thüringer Landräte längst überfällig

Ilm-Kreis. Petra Enders, die Landrätin des Ilm-Kreises, spricht sich für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine aus.

„Als Landrätin des Ilm-Kreises unterstütze ich ausdrücklich die Initiative Thüringer Landrätinnen und Landräte für eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Ukrainekrieges“, erklärt Petra Enders (Linke) mit Verweis auf die angekündigte Erklärung der Landrätinnen und Landräte aus Thüringen, zu der am Freitag, 17. Oktober eine Pressekonferenz geplant ist.

„Seit Monaten rufe ich immer wieder auf, Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zu führen“, so Enders. Es sei ein Gebot der Stunde, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet werde. Im Krieg gebe es keine Gewinner. Die Auswirkungen seien aber gravierend. Not, Leid und Elend seien die unmittelbaren Kriegsfolgen.

Als ersten notwendigen Schritt sieht sie einen Waffenstillstand. Dazu müsse die Staatengemeinschaft auf Russland und Ukraine einwirken und nicht weiter unannehmbare Bedingungen für Verhandlungen stellen. Nur auf weitere Waffenlieferungen zu setzen, verlängere nach Enders Meinung den Krieg ohne Friedensperspektive.

„Wenn jetzt die Thüringer Landrätinnen und Landräte verstärkte diplomatische Lösungen fordern, ist dies auch ein Hilferuf an den Bund“, erklärte Landrätin Petra Enders abschließend.