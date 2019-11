Diskussion um mehr Personal für das Landratsamt im Ilm-Kreis

Neue Personalstellen im Haushaltentwurf des Ilm-Kreises für das kommende Jahr sorgten für Diskussionen. „Was wir hier im Verwaltungshaushalt für Gelder raushauen“, entfuhr es Lars Petermann (parteilos) Dienstag im Finanzausschuss. Der Vorsitzende der Fraktion der Freien Wähler betonte, dass seine Fraktion dem nicht zustimmen kann. Die 23 zusätzlichen Stellen spielten auch in Beratungen seiner Fraktion eine Rolle, sagte Andreas Beyersdorf (CDU). Zu den geplanten Neueinstellungen würde es zahlreiche unbesetzte Stellen im Landratsamt geben.

In Anspielung auf die Stelle des Klimaschutzmanagers, die von der AfD oft kritisiert wurde, fragte Olaf Kießling (AfD): „Wie viele Stellen für Umweltfragen und Klimaschutz gibt es denn noch im Landratamt?“ Welche Drittmittel in die Finanzierung der Stellen fließen und was sie dem Landkreis am Ende wirklich kosten, wollte Frank Kuschel ( Linke) wissen.

Antworten gaben der Beigeordnete Kay Tischer (SPD) und Alexander Müller, Leiter des Personalamtes, sowie Kämmerin Heike Kerntopf. So seien einige der Stellen notwendig, um neue Vorgaben und Gesetze des Bundes umzusetzen. „Alllein wegen dem neuen Bundesteilhabegesetz, das nächstes Jahr greift, brauchen wir vier neue Mitarbeiter“, so Tischer. Es könne sein, dass die Zahl zu niedrig angesetzt ist, aber das sei nicht absehbar. Der Pflichtumtausch der Führerscheine mache weitere zwei Stellen notwendig, so der Beigeordnete. Innerhalb der nächsten Jahre müssten jährlich mehrere tausend Führerscheine umgetauscht werden.

Zwei Mitarbeiter seien für die Vorbereitung der Volkszählung nötig, die ebenfalls vom Bund angeordnet wurde. Weitere knapp zehn Mitarbeiter soll es für die Informationstechnik und für das Digitalpaket der Schulen geben, wobei der Freistaat teilweise fördere. „Wer glaubt, EDV würde etwas sparen, der irrt“, sagte Müller. „Wenn jeder Schüler pro Jahr nur eine Stunde Betreuung braucht, benötigen wir sechs Stellen“, so Müller weiter.

Einspareffekte erhoffe man sich durch eine neue Stelle im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Der Mitarbeiter soll vor Ablauf der Gewährleistung die kreiseigenen Bauvorhaben kontrollieren. „Wir haben uns gefragt, wie wir das bisher geschafft haben“, so Tischer. Er verwies auf die vielen Überstunden, die die Mitarbeiter des Landratsamtes teilweise angehäuft hätten.

Über den Haushalt entscheidet der Kreistag, nachdem der Entwurf in den Ausschüssen diskutiert wurde.