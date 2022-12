Diskussion zum alten Sportplatz in Langewiesen

Langewiesen. Über die Zukunft des alten Sportplatzes in Langewiesen wird am 7. Dezember in einer neuen Form zur Bürgerbeteiligung diskutiert.

Mit einer neuen Form der Beteiligung von Bürgern an kommunalen Entscheidungen wird in Langewiesen über die Zukunft des alten Sportplatzes „Am Rittersbach“ diskutiert. Am Mittwoch, 7. Dezember, können die Einwohner von 18 bis 21 Uhr sowohl im Bürgerhaus als auch in einer parallel zugeschalteten Videokonferenz ihre Meinung abgeben. Zudem ist die Einwahl per Telefon möglich.

Von Teilen des Ortsteilrates und im Bürgerhaushalt wurde vorgeschlagen, auf der Fläche ein neues Wohngebiet auszuweisen. Der Stadtrat der Stadt Ilmenau beschloss daraufhin im Mai 2021 die Aufstellung eines Bebauungsplans, der Vorentwurf wurde im Juni dieses Jahres veröffentlicht.

Auf Teilen des Areals befindet sich der ehemalige Sportplatz, der als Multifunktionsfläche für Sport, Spiel, Freizeit und Veranstaltungen genutzt wird. Zum Erhalt des alten Sportplatzes in seiner jetzigen Form hat sich die Bürgerinitiative „Erhalt alter Sportplatz“ gegründet.

Um die weitere Zukunft des Gebiets zu diskutieren, werden alle Interessierten am 7. Dezember zum „Bürgerinnen-Ratschlag“ eingeladen. Die Einwahldaten zur Onlinekonferenz und zur Telefonschalte gibt es unter: www.ilmenau.de/aktuelles.