Diskussionenam Stammtisch

Ilmenau. Die Ilmenauer CDU lädt zu zwei Themenrunden ein:

Gleich zu zwei Veranstaltungen lädt am Dienstag, dem 13. Juni, die CDU ein. Der Landtagsabgeordnete Andreas Bühl und der Bildungspolitische Sprecher der CDU im Landtag sind ab 19 Uhr in der Bravo Pizzeria am bildungspolitischen Stammtisch zu finden. Sie wollen mit Schulleitern sowie Eltern- und Schülersprecher der Schulen aus dem südlichen Ilm-Kreis ins Gespräch kommen. Diskutiert werden soll über die von der Landesregierung geplanten Änderungen des Schulgesetzes, so Andreas Bühl. Dieses stößt bei der CDU auf massive Kritik.

Bereits um 18 Uhr trifft sich die CDU/FDP-Stadtratsfraktion öffentlich im Ratskeller. Ihr Thema ist die Entwicklung einer Smart-City-Strategie für die Stadt. Zu Gast ist Wirtschaftsförderer Tino Wagner.