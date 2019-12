Diskutieren ohne zu verletzen

Der Sekt steht kalt. Der Heringssalat ist gerichtet. Noch gehen aber einige Stunden ins Land, ehe die Silvesterparty steigt.

Was geht Ihnen in dieser Zeit durch den Kopf? Hatten Sie ein schönes Jahr? Oder haben Sie sich immer mal wieder geärgert? Schmieden Sie schon gute Vorsätze für 2020? Oder ist Ihr Leben so, wie es ist, nahezu perfekt?

Auch ich komme am Ende eines Jahres immer ins Grübeln. Die letzten zwölf Monate – sie waren durchwachsen. Schöne Momente gab es zwar durchaus. Doch wurde ich auch immer wieder Zeugin von Streitigkeiten, die so nicht sein mussten. In diversen öffentlichen Gremien, aber auch im Internet fallen Worte, die mich jedes Mal innerlich zusammenzucken lassen. Ich rede nicht davon, dass man Dinge, die einem nicht gefallen, nicht beim Namen nennen sollte. Die Frage ist nur, wie man Kritik äußert.

Ich finde, wenn man das Wort ergreift, dann sollte man so sprechen, wie man mit nahen Verwandten spricht. Deutlich in der Sache, aber respektvoll, ohne zu beleidigen. Anderer Menschen Seelen zu verletzen – das ärgert mich.

Für 2020 habe ich daher einen Wunsch: Lassen Sie uns weiter diskutieren. Dabei aber höflich bleiben.

Kommen Sie gut ins Neue Jahr!