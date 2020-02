Schon bei geringen Regenfällen bilden sich an der Stadtmauer in Arnstadt mehrere großen Wasserpfützen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Doppelte Arnstädter Stadtmauer

Arnstadt. Wer durch den Schlossgarten in Arnstadt spazieren geht, kommt eigentlich auch bei schlechten Wetterbedingungen trockenen Fußes von West nach Ost und in die Gegenrichtung. Denn die meisten Wege im Park sind in einem sehr ordentlichen Zustand. Etwas anders sieht es im Bereich der Stadtmauer aus. Schon bei geringen Regenfällen bilden sich hier von der Erfurter Straße aus kommend, mehrere großen Wasserpfützen. Etwas Splitt oder Sand an die richtige Stelle gebracht, dann könnten diese Pfützen und Schlammlöcher verschwinden.