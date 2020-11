„Ein Band kann doch jeder durchschneiden, wir schneiden ein Wurstband durch“, sagt Michael Hartung. Der Vorsitzende des Jesuborner Heimat- und Bürgervereins hatte mit seinen Mitstreitern tatsächlich eine Kette von Knackwürsten gebunden, die beim symbolischen Bandschnitt am Freitagabend durchtrennt wurde.

Einzuweihen gab es gleich zwei Projekte. Zum einem wurde der Hof des Bürgerhauses neu gestaltet. „Wir haben die Fangprämie auf dem Bürgerhausplatz investiert“, sagt Hartung (parteilos), der zugleich Ortsteilbürgermeister ist. Damit meint er das Geld, das es als Prämie für den Zusammenschluss mit Ilmenau gab. Der Platz bekam Pflaster, Strom, Beleuchtung, außerdem wurde das Plateau begradigt und eine Entwässerung gebaut.

Der zweite Grund zum Feiern ist der Abschluss der Bauarbeiten an den ehemaligen Toilettenanlagen. Sie wurden vor vielen Jahrzehnten genutzt, als das Bürgerhaus noch Schule war. In dem Nebengebäude des Bürgerhauses entstand nun ein Vereinsraum, in den knapp 15 Leute passen.

Wie Hartung erzählt, scheiterte im Vorjahr ein Fördermittelantrag für den Umbau. Also nahmen es die Jesuborner selbst in die Hand. „Ab Juni diesen Jahres kamen in 65 Einsätzen rund 1000 Arbeitsstunden zusammen“, sagt Hartung weiter. Fest angepackt haben die Männer des Vereins, die alle bereits über 60 Jahre alt sind. Statt Lohn gab es das eine oder andere Bier.

Das Geld für Baumaterial kam beispielsweise von der Sparkasse, vom Denkmalschutz, den Jagdgenossen und auch aus der eigenen Vereinskasse, so der Vorsitzende. Leute spendeten Putz und Farbe, Vereinsmitglieder brachten ebenfalls Material mit. Zur Einweihung überreichte Petra Enders (parteilos) eine kleine Spende. „Das ist zum Füllen der Vereinskasse oder man kann damit auch neues Bier kaufen“, sagte die Landrätin. Sie lobte das Engagement der Ehrenamtlichen in Jesuborn.