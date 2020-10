Es sind nur noch 50 Tage, dann ist der 29. November – also der 1. Advent. Dann soll in Dornheim in dem kleinen Park vor der Gemeindeverwaltung die neue weihnachtliche Dekoration stehen. Und bis dahin haben die drei ehemaligen Porzellanmalerinnen Birgit Kelsch, Marlies Leinhos und Marga Obstfelder noch einiges zu tun.

„Seit vier Jahren haben wir schon unsere Osterhasengruppe, die bei vielen, die auch mal nur durch Dornheim fahren, für Aufsehen sorgt“, sagt Bürgermeister Burkhard Walther (parteilos). Und was zu Ostern funktioniert, das sollte auch zu Weihnachten funktionieren. Also besorgte man sich einen gut 1,90 Meter großen Weihnachtsmann, der derzeit sicher und vor dem Herbstwetter geschützt im Bauhof steht. Und einen alten Pferdeschlitten.

Der Weihnachtsmann wartet im Bauhof auf seinen Einsatz

Darüber hatte man in Dornheim schon seit längerem gesprochen. Und man suchte nach entsprechenden Utensilien. „Wir haben viel im Internet gestöbert, bis wir auch einen bezahlbaren Weihnachtsmann fanden. Unserer kostete nur wenige hundert Euro, die anderen liegen in der Größe und in der Qualität alle weit über 1500 Euro“, so Walther. „Der Weihnachtsmann ist nagelneu und sieht richtig toll aus“, freut sich der Bürgermeister.

Bürgermeister Burkhard Walther mit dem Weihnachtsmann. Foto: Robert Schmidt

Auch nach dem Pferdeschlitten suchte mal sehr lange. Schließlich fand man einen – ebenfalls im Internet – der ganz in der Nähe in Rehe-städt angeboten wurde. „Wir wollten ihn uns natürlich auch vorher angucken und die Transport- und Renovierungskosten so gering wie möglich halten, da war das ideal“, so Walther.

Der Pferdeschlitten war ein echtes Schnäppchen, auch hier werden oft 1500 bis 2000 Euro oder mehr verlangt, die Dornheimer bekamen ihn für nicht mal ein Zehntel.

Der wurde dann sofort abgeholt. Die Gemeindearbeiter schliffen ihn ab, und nun sind die drei Frauen dabei, ihn wieder neu anzustreichen. Das ganze passiert in der Garage des neuen Freizeitzentrum, da sind die Frauen und der Schlitten vor Wind und Wetter gut geschützt. Erst wurde er grundiert, zur Zeit bekommt er seinen Farbanstrich.

„Es ist prima, dass sich die drei Frauen bereit erklärt haben, das zu übernehmen“, freut sich Walther. Er wird dann grün und rot leuchten und mit goldener Farbe verziert.

„Das wird sicherlich das schwierigste, aber auch das schaffen wir“, sagt Birgit Kelsch. Es muss halt alles weihnachtlich und vielleicht auch ein bisschen knallig-bunt aussehen, damit es ein Blickfang wird.

„Die drei Frauen helfen ja nicht nur hier, sie sind auch immer mit dabei, wenn es im Dorf Veranstaltungen gibt“, lobt Walther, während Birgit Kelsch, Marlies Leinhos und Marga Obstfelder vor, im und neben dem alten Pferdeschlitten knien und die Pinsel schwingen.

Das Weihnachtsbild mit Weihnachtsmann und Pferdeschlitten, auf den dann natürlich auch noch bunte Päckchen kommen, soll ab dem Totensonntag und bis nach Neujahr stehen. In dieser Zeit ist ja auch das Bürgerhaus weihnachtlich dekoriert. Und vielleicht wird es ein genauso beliebtes Fotomotiv wie die Ostergruppe.