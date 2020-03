Dornheim: Magister Schmidt und der 30-jährige Krieg

Drei Mal hat sich Dornheim nachdrücklich in die Geschichtsbücher eingeschrieben. Als Ort der Hochzeit von Johann Sebastian Bach mit seiner ersten Ehefrau Maria Barbara Bach im Jahr 1707 ist Dornheim wohl am bekanntesten geworden. Mit Krieg und Gewalt verbunden sind die beiden anderen Eintragungen. Da wäre zuerst das Drei-Monarchen-Treffen am 26. und 27. Oktober 1813, als Kaiser Franz I. von Österreich, Zar Alexander von Russland und der Preußische König Friedrich Wilhelm III. in Dornheim nach der Niederlage von Napoleons Truppen in der Völkerschlacht bei Leipzig über dessen Schicksal und damit das Schicksals Europas zu diskutieren.

Das dritte geschichtsträchtige Ereignis brauchte keinen Weltmusiker oder gekrönten Häupter, sondern nur einen gewissenhaften Pfarrer mit Namen Magister Thomas Schmidt, der die Ereignisse des bis zu diesem Zeitpunkt furchtbarsten und grausamsten aller Kriege, des 30-jährigen Krieges, in seinen Kirchenbüchern notierte.

Dass Interessenten diese alten Notizen lesen können, ist Gesche und Horst Scholle aus Kiel zu verdanken. Im Rahmen ihrer Ahnenforschung stießen die Kieler in Dornheim auf die Kirchenbüchern mit den Eintragungen des Pfarrers Magister Thomas Schmidt. In 14 handlichen Heften übertrugen Gesche und Horst Scholle nicht nur den Text, sondern Blatt für Blatt immer auch ein Foto vom Text, was den Chronik-Heften einen hohen Anspruch von Wahrhaftigkeit verleiht. Magister Thomas Schmidt war von 1616 bis 1641 Pfarrer in Dornheim. Sein Verdienst besteht darin, dass er begann, die Dornheimer Kirchenchronik zu führen. Durch seine lebendigen Eintragungen hat er eine umfangreiche Schilderung des Lebens in und um die Gemeinde in dieser Zeit hinterlassen. Magister Schmidt verließ Dornheim 1641, um seine letzte Pfarrstelle in Großbreitenbach zu übernehmen; dort starb er 1644.

In dem kleinen Museum, das der Freundeskreis zur Erhaltung der Traukirche in Dornheim betreibt, sind auch die Anschriften der Kirchenbucheintragungen von Magister Schmidt zu finden. Foto: Gerd Dolge

Die Kirchenbücher sind eine Chronik des Alltages wie des Grauens. Die Aufzeichnungen beginnen „anno 1617“ mit der Zeile „Chronicon, trauriger Tod eines Knaben“ am „Mittwoch nach Oculi ist der 26. Marti“. Besagter „Knabe von 12 Jahren ist von einem Pferde … todtgeschlagen worden“. Noch bäuerlicher Alltag.

Im Jahr 1622 kam der 30-jährige Krieg erstmals bis nach Mittelthüringen und damit in die Chronik. „Krigsvolck that seine proben“ hieß es in Magister Schmidts Zwischenüberschrift am 4. Februar. „400 weimarer Soldaten gen Rodersleben gelegt“. Am Anfang hätten sie noch „still gehalten, aber in Hans Hartmanns Haus eine magd Chatharina geschendet“. Fast täglich notierte Magister Schmidt: „Soldaten rauben …“ wenige Zeilen später „Edelleut rauben auch“. „Krigsvolk fallet ein“.

Am 10. November 1627 tauchte zum ersten Mal der „öberste Leutenant Robert Bornifal“ auf, „der mir“, so schrieb Magister Schmidt „persönlich über 60 thaler schaden gethan“.

„Den 8. Juni war der Sonntag Trinitatis sind 300 soldaten zu Danheim angelhausen und hier eingefallen. Haben greulich gehauset und obschon ich dem dention meister 4 Thaler geben mir die Pfarr beschirmet, … ist die pfarr mit äxten aufgehauen worden“.

„anno 1631, Mai“, „als den tylli zu magdeburg die verraterei gelungen, als ist er mit seinem hungrigen Volk in die Grafschaft Schwarzburg gerückte … alles ausgeplündert, viel edelleut bis aufs Hemd ausgezogen“.

Magister Schmidt benannt fein säuberlich die jeweiligen Soldaten: Tillys Truppen, Cravaten (Kroaten), Schweden, Churfürsten Volk und Kaiserlich Volk – sie alle waren auf einem nicht endenden Raubzug durch Deutschland, bei dem die Religion, um die es gehen sollte, keine Rolle mehr gespielt hat. Zu den letzten Eintragungen gehören die Worte: „derweil (haben) die Kayserischen Hertsfeldischen das Dorff so verwüstet, daß man alsda nicht han wohnen können“.