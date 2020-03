Dornheimer Freundeskreis übergibt Akten an Archiv

Jörg Brodkorb und Jörg Litzrodt kamen am Montag mit einem Kleintransporter, um die Akten des Freundeskreises zur Erhaltung der Traukirche von Johann Sebastian Bach in Dornheim an das Stadt- und Kreisarchiv in Arnstadt zu übergeben. Das nimmt auch Vereinsakten in Verwahrung, jene aus Dornheim sind die bislang umfangreichsten.

Insgesamt 37 Kartons trugen Vereinschef Jörg Brodkorb, sein Stellvertreter Jörg Litzrodt und Archivleiterin Andrea Kirchschlager in das Haus Am Plan, in dem Dokumente aus Arnstadt und umliegenden Orten seit dem 14. Jahrhundert lagern. Dazu brachten die Männer aus Dornheim gleich das nötige Verzeichnis mit, das die Recherche wesentlich erleichtert.

Es ist einiges zusammengekommen seit der Vereinsgründung 1996. Zum einen handelt es sich um die nach Jahren geordneten Unterlagen zum Freundeskreis selbst, der sich mit viel Eigenleistung an der Restaurierung von Sankt Bartholomäi beteiligt hat. Dokumente zu diversen Bauangelegenheiten in der Kirche, im Bachstübchen und im Torhaus, Untersuchungen zum Kruzifix und anderen Ausstattungsstücken wurden ebenfalls dem Archiv übergeben. Dazu Belege zu Konzerten und weiteren Veranstaltungen in dem Gotteshaus, in dem gern Musikfreunde aus dem In- und Ausland heiraten.

Befreundeter Archivar bereitet die Übergabe vor

Akribisch hatten der langjährige, im Oktober 2018 verstorbene Vereinsvorsitzende Siegfried Neumann und seine Schatzmeisterin die Ordner geführt. Berndt Thomas Möckel, ein befreundeter Archivar aus Erfurt, bereitete ehrenamtlich nach Feierabend die Übergabe an das Stadt- und Kreisarchiv vor.

Hauptgrund ist der Platzmangel im Vereinszimmer. Aber dem Vorstand liegt auch viel an einer sachgerechten Aufbewahrung und der Zugänglichkeit für Interessenten. Die Unterlagen aus den letzten fünf Jahren haben sie in Dornheim behalten, außerdem etwa zehn Ordner mit Fotos und einige historische Bücher, sagte Jörg Brodkorb. Sie sollen nicht zu warm und nicht zu feucht gelagert werden, gab Andrea Kirchschlager gleich noch einen wichtigen Hinweis mit auf den Weg.

Seit etwa einem Jahr ist der neue Vorstand des Freundeskreises inzwischen im Amt. Man habe sich zusammengefunden und versuche, die Arbeit so gut wie möglich weiterzuführen, erklärte der neue Vereinschef. Natürlich können sie die Lücke, die Siegfried Neumann hinterlassen hat, nicht schließen. Nahezu täglich war der aktive Ruheständler in der Kirche anzutreffen, auch Spontanbesucher waren für ihn kein Problem.

Amerikanische Studenten auf Bachs Spuren

Die Web-Seite des Freundeskreises sei inzwischen aktualisiert, betonten Brodkorb und Litzrodt, die beide voll berufstätig sind. Es gebe Ansprechpartner, die sich um Konzerte und Kirchenführungen kümmern. Auch die Kaffeetafel im Bachstübchen ist weiter buchbar und wird unter anderem zum bevorstehenden Bach-Festival angeboten. Im April werden 70 amerikanische Studenten erwartet, die mit ihrem Musikprofessor auf Bachs Spuren wandeln und eine Führung in Englisch angemeldet haben. Hoffentlich können sie ihre Pläne in Zeiten von Corona verwirklichen.

Derzeit zählt der Dornheimer Freundeskreis 180 Mitglieder im In- und Ausland – unter anderem auch in den USA, der Schweiz, in Japan, den Niederlanden und Kanada. Die nächste Jahreshauptversammlung soll am 31. März stattfinden.

2021 möchte der Verein sein Jubiläum feiern. Es wäre ein schönes Geschenk, wenn dann das Epitaph des Ritters Christoph von Entzenbergk wieder aufgestellt werden könnte. Das ist inzwischen restauriert und wartet in einer Werkstatt in Mellingen. „Doch vorher muss noch die Ostwand der Kirche stabilisiert und vernadelt werden“, erklärte Vereins-Vize Litzrodt. Neue Arbeit für die Bauleute – und neuer Stoff für das Vereinsarchiv...