Im Jahreskalender des Jesuborner Heimat- und Bürgervereins nimmt das „Drachenfest an der Schulberghütte“ seinen festen Platz ein. So war Samstagnachmittag das „Drachensteigen 2020“ angesagt. Die Jesuborner Vereins- und Dorfaktivisten machten sich mit dem Multicar von Konrad Höland auf den Weg zur Hütte am Schulberg.

Das Drachenfest läuft im modernen Gewand nach altem Vorbild ab. Als vor 50 und mehr Jahren damals im Herbst rund um das Dorf auf den schmalen Äckern die Kartoffelfeuer brannten, die Freude über die Ernte groß war, krönten Kinder mit ihren selbstgebauten Drachen die spontane Begegnung von Alt und Jung. Heutzutage sei das alles ein bisschen anders, wo nur dieser und jener im Garten eine Furche Kartoffeln anbaut und das Verbrennen von Kartoffelkraut nicht erlaubt ist, meinen die Vereinsfreunde. Plaudern über das Drachenbauen in früheren Zeiten Sie geraten schnell ins Plaudern über alte Zeiten, als Drachen aus Leisten, Packpapier, Mehlkleister und mit gut aufbewahrter Drachenschnur selbst gebaut wurden. „Mir und anderen hat das Drachenbauen damals der Rüdiger, der jetzt auf der Sorge wohnt, beigebracht. Ganz wichtig war das Knüpfen des Drachenschwanzes. Dafür wurde das schwere Papier von Illustrierten verwendet. Die Waage, also die Aufhängschnur am Drachen, band er meist selbst an. Jeder Fehler beim Bauen rächte sich, wenn der Drachen in die Lüfte steigen sollte. War der Schwanz zu kurz, kreiselte der Drachen. Stimmte die Waage nicht, blieb der Drachen nicht oben stehen, flatterte und stürzte ab“, erzählt Michael Hartung. Mit dem vollen Glühweinbecher in der Hand, den Blick aufs lodernde Holzfeuer gerichtet, warten die Vereinsfreunde auf die Festbesucher. Die Gehrener Kinder Jenny, Kurt und Felix kamen als erste. Im Kindergarten hatte Mutti Sandy die Festankündigung gelesen. Ihr Kommen in der Hoffnung auf pünktlich einsetzendes Drachenwetter mit mäßigem Wind und gelegentlichem Sonnenblinzeln lohnte sich.