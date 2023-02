Dreh in Neustadt am Wochenende

Neustadt. Neustadt am Rennsteig hat auch ohne Schnee allerhand zu bieten und kommt damit ins Fernsehen.

Der MDR ist in Neustadt am Rennsteig mit zwei Kamerateams für die Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende“ noch bis Sonntag unterwegs. Gedreht wurde in den letzten Wochen auch in Geraberg und Schmiedefeld. Die halbstündige Sendung über Neustadt wird am Sonntag, 12. März, um 9 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. In der ARD-Mediathek ist die Sendung bereits am Samstag zu sehen. Im staatlich anerkannten Erholungsort wird unter anderem beim Babyschwimmen im Hotel „Kammweg“, in einem Stahlbaubetrieb, in der Herbergskirche, beim Chor, beim Doppelkopf-Turnier gefilmt. Außerdem geht es zu einem Blechinstrumentenbauer in die Werkstatt und in das Museum des Rennsteigvereins. Dort erfährt man unter anderem, warum etwas wie Zunder brennt. Der Dart-Club ist aktiv beim Freundschaftsturnier gegen die Spieler aus Rudolstadt. Die Feuerwehr lädt zum Abwintern ein, ob noch einmal Schnee fällt oder nicht, gefeiert wird das nahe Ende des Winters auf jeden Fall. Sonntagmorgen dürfen sich die Kleinen beim Kindersport austoben, organisiert von der SV Olympia. Alles andere als langweilig soll das Winterwochenende ohne Schnee in Neustadt werden, kündigte der Sender an