Drei Autos in Arnstadt beschädigt

Arnstadt In Arnstadt sind am Dienstag drei Pkw beschädigt worden

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 6 Uhr drei Pkw beschädigt, die in einer Wohnanlage im Lohmühlenweg und in der Straße Vor dem Riedtor abgestellt waren. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Alle Pkw wiesen Beschädigungen an der Motorhaube auf, teilweise wurden die Frontscheibenwischer abgebrochen. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Person beobachtet und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise werden unter der Tel. 03677-601124. red