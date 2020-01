Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Jahrzehnte politisches Engagement

Seinen 80. Geburtstag begeht heute Helmut Hüttner. Der Christdemokrat prägt seit drei Jahrzehnten die politische Landschaft Arnstadts mit. Sein Engagement begann im Jahr 1990, als ihn die Stadtverordnetenversammlung als ersten Bürgermeister nach der Wende frei wählte.

Jede Menge Arbeit kam damals auf ihn zu.

Geboren wurde er am 2. Januar 1940 in Frühbuß. Wie viele Deutsche musste seine Familie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges das Sudetenland verlassen. Als Heimatvertriebene strandeten sie 1946 in Arnstadt. Helmut Hüttner besuchte hier die Schule, studierte dann Chemie in Jena. 1962 heiratete er seine Frau Helga, drei Kinder bekam das Paar.

Seine berufliche Laufbahn begann Helmut Hüttner im Paraffinwerk Webau, ehe er als leitender Mitarbeiter für Forschung und Entwicklung im damaligen VEB Domal Stadtilm tätig wurde. Doch die Mangelwirtschaft war auch in den Betrieben zu spüren. Die Menschen gingen auf die Straße und forderten die politische Wende – auch in Arnstadt.

Diese Aufbruchstimmung machte Mut, aktiv für Veränderungen einzutreten. 1990 trat Hüttner in die CDU ein. Mit Tatendrang, aber stets besonnen und reflektierend, legte der frisch gewählte Bürgermeister gemeinsam mit enthusiastischen Mandatsträgern wichtige Grundsteine für die kommunale Selbstverwaltung. Er strukturierte die Verwaltung um. Wegbereitende Entscheidungen folgten: die Gründung des Wasser- und Abwasser-Verbandes, die Umwandlung der VEB Gebäudewirtschaft in eine Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH, die Wiedergründung der Stadtwerke Arnstadt 1992, der erste Spatenstich zur Erschließung des Gewerbegebietes Arnstadt-Nord, der Bau der neuen Werkstatt für Menschen mit Behinderungen am Kesselbrunn, die Wiedereröffnung des Theaters, die Eingemeindung von Siegelbach, Espenfeld und Dosdorf und und und...

Nicht zuletzt ist Helmut Hüttner einer der Gründungsväter der Europäischen Akademie im November 1993. Noch heute ist Helmut Hüttner Stadtratsmitglied, er steht dem Ausschuss für Rechnungsprüfung, Bürgerfragen und Ordnungsangelegenheiten vor.

Angelika Kowar ist Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Arnstadt