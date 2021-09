Drei neue Coronafälle im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. 7-Tage-Inzidenz liegt unter 35.

33 bestätigte, aktive Corona-Fälle gibt es derzeit im Ilm-Kreis. Das teilte am Freitag das Gesundheitsamt mit. Seit Donnerstag waren drei neue Fälle hinzugekommen. Zudem hat das Amt seit Donnerstag 57 Abstriche veranlasst. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden derzeit drei bestätigte Fälle isoliert behandelt. Die Inzidenz im Ilm-Kreis liegt weiterhin stabil unter 35. Seit Beginn der Pandemie wurden im Ilm-Kreis 6596 Corona-Fälle bestätigt. 218 Menschen starben seither an oder mit Corona.