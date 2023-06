Drei Organisten spielen in Ilmenau

Ilmenau. Konzertfreunde der Orgelmusik kommen in Ilmenau auf ihre Kosten. Gleich drei Organisten werden auf der Walcker-Orgel spielen.

Zur „Langen Nacht der Orgelmusik“ sind Konzertfreunde für Samstag, dem 17. Juni, ab 19.30 Uhr in die St. Jakobuskirche Ilmenau eingeladen. Kantor Hans-Jürgen Freitag, Denny Wilke (Stadtorganist in Mühlhausen) und Michael Schönheit (Gewandhaus-Organist in Leipzig und Domorganist in Merseburg) spielen je ein Orgelkonzert auf der großen Walcker-Orgel und teilweise auch auf der Truhenorgel. Von Freitag werden Werke aus der Zeit um 1950 (Györgi Ligeti, Karl Höller, Olivier Messiaen) zu hören sein. Anlass ist der Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 – vor genau 70 Jahren. Ergänzend gibt es Musik von Girolamo Frescobaldi und Johann Sebastian Bach.

Schönheit spielt an der kleinen Orgel den „Kampf Davids gegen Goliath“ von Johann Kuhnau, Bachs Amtsvorgänger in Leipzig. An der großen Orgel präsentiert der Organist Werke von Johann Sebastian Bach (in der Fassung von Karl Straube) und Max Reger. Wilke bringt virtuose Orgelmusik der französischen Romantik an der Walcker-Orgel zu Gehör. Zum Schluss erklingt die berühmte Toccata aus Widors fünfter Orgelsinfonie. Das Konzert bildet den Auftakt zum Orgelfest an St. Jakobus, das vom 17. bis 25. Juni stattfindet. Dazu Hans-Jürgen Freitag: „Lassen Sie sich einladen zu einem ganz besonderen Orgelkonzert. Sie hören drei Organisten, drei völlig verschiedene musikalische Charaktere, drei Programme, die völlig verschiedene Aspekte der Orgelmusik beleuchten. Sie erleben zwei großartige Instrumente und eine musikalische Freundschaft, die bisher wirklich besondere Konzerte hervorgebracht hat.“ Der Eintritt beträgt 13 und ermäßigt 9 Euro. Flüchtlinge haben freien Eintritt.