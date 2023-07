Zwei Fahrzeuge kollidierten in Arnstadt. (Symbolbild)

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Arnstadt

Arnstadt. In Arnstadt missachtete eine 41-Jährige die Vorfahrt und kollidierte mit einem anderen Auto. Drei Personen wurden verletzt.

Am Montagabend ist es gegen 18.25 Uhr in der Stadtilmer Straße Kreuzung Schwarzburger Straße in Arnstadt zu einer Kollision gekommen, bei der drei Personen verletzt wurden.

Wie die Polizei informierte, befuhr eine 41-jährige Fahrerin die Schwarzburger Straße in Richtung Rudolstädter Straße und nahm einem anderen Auto die Vorfahrt. Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug des 57-Jährigen.

Die beiden Fahrzeugführer sowie ein 11-jähriges Mädchen im Fahrzeug des 57-Jährigen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

