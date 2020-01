Arnstadt/ Ilmenau. In Arnstadt sowie Ilmenau endete die Autofahrt für drei Fahrer abrupt. Bei zwei von ihnen schlug der Drogentest positiv an. Der dritte Fahrer hatte einen Alkoholpegel von 2,00 Promille.

Drogen und Alkohol am Steuer im Ilm-Kreis

Drei Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss beendeten am gestrigen Tage Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau.

In Arnstadt wurde ein 25-jähriger Opel-Fahrer Am Dornheimer Berg kontrolliert. Dessen Drogentest verlief positiv. Ähnlich erging es in Ilmenau einer 38-jährigen VW-Fahrerin. Sie wurde am späten Abend in der Erfurter Straße in Ilmenau kontrolliert und auch ihr Drogentest zeigte ein positives Ergebnis.

Unter Alkoholeinwirkung stand eine 51-jährige Fahrerin eines Toyota, die in Ilmenau in der Bücheloher Straße in eine Verkehrskontrolle geriet. Ihr Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,00 Promille an. In allen drei Fällen wurden zu Beweiszwecken Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt, wie die Polizei mitteilt.

Entsprechende Bußgeld- und Strafverfahren wurden eingeleitet.

