Drohnen für die Feuerwehr im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Der Ilm-Kreis investiert 50.000 Euro für den Schutz der Bevölkerung

Über die Anschaffung von zwei ganz speziellen Drohnen berichtet die Pressestelle des Landratamtes in Arnstadt.

Drohnen gewinnen auch im Bevölkerungsschutz zunehmend an Bedeutung. Sie bieten erhebliche Vorteile in der Lageerkundung und bei der Erstellung von Lagebildern. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit aus, um insbesondere in komplexen großflächigen Lagen präzise und gut verwertbare Luftbilder zu liefern. Ein Grund mehr, sie auch im Ilm-Kreis einzusetzen.

Gerät kann für die Personensuche sowie in Katastrophenlagen eingesetzt werden

Im Februar übergab Sebastian Arnold, Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen des Ilm-Kreises, zwei Drohnen des Typs DJI MATRICE 300 RTK an die Stützpunktfeuerwehr Stadtilm und die Katastrophenschutzeinheit Rettungshunde und Ortungstechnik Marlishausen. Der Landkreis hat für die Anschaffung der zwei individuell ausgestatten Drohne knapp 50.000 Euro investiert.

Die Drohnen des südchinesischen Herstellers DJI verfügen über eine Sonderausstattung, darunter eine Wärmebildkamera, Suchscheinwerfer und ein Lautsprechersystem. Sie sind auch bei feuchter Witterung und Temperaturen von -20 bis +50 Grad Celsius einsetzbar.

Künftig sollen sie bei der Personensuche oder zur Lageerkundung bei größeren Flächenlagen, beispielsweise Vegetationsbränden oder Überschwemmungen eingesetzt werden. Sie eignen sich aber auch zur Detektion von Glutnestern.

„Drohnen sind ein weiteres technisches Hilfsmittel zur Unterstützung der Einsatzkräfte vor Ort, speziell Führungskräfte können von den Bildern bei Flächenlagen oder größeren Punktlagen profitieren und so die Schadenslage besser beurteilen“, erklärt Sebastian Arnold.