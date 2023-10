Drohungen gegen die Ilmenauer Assisi-Schule

Ilm-Kreis. Polizei lässt Gebäude räumen und durchsucht die Unterrichtsräume:

Alarmstimmung herrschte am Freitagvormittag an der Assisischule in Ilmenau und am Neudietendorfer Gymnasium: In beiden Schulen, aber auch bei einem Gothaer Busunternehmen waren anonyme, inhaltsgleiche Droh-Schreiben per E-Mail eingegangen. Sicherheitshalber wurden die Einrichtungen evakuiert, die Schüler nach Hause geschickt. „Die Polizei leitete unverzüglich entsprechende Einsatzmaßnahmen zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage ein“, so eine Sprecherin der Polizei.

Die Schulgebäude wurden ebenso durchsucht wie die Busse, die unterwegs waren. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung vor“, resümierte die Sprecherin. Der Unterricht wurde nicht wieder aufgenommen, der Nahverkehr rollte indes wieder an. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und steht in enger Verbindung mit der Landespolizeiinspektion Erfurt.

In den vergangenen Tagen hatte es thüringenweit gleich mehrere Bombendrohungen gegeben, die unter anderem gegen Schulen, etwa in Erfurt, aber auch gegen Radiosender gerichtet waren. Eingeschaltet ist in diesen Fällen aufgrund der Art der Drohungen auch der Staatsschutz. (ah)