Duft von Stollen in Arnstädter Schule

In der Weihnachtsbäckerei haben sich gestern sicherlich die Schüler der 5b mit ihrer Klassenlehrerin Susanne Deutschendorf aus der Emil-Petri-Schule in Arnstadt gefühlt. Nicht nur weil Emely (vorn in der Mitte) den Schulteil Rosenstraße aus Lebkuchen und Zuckerguss nachgebaut hat, sondern weil der Arnstädter Bäckermeister Torsten Mann (rechts) 19 Weihnachtsstollen im Gepäck hatte. Schon neun Jahre lang spendet die Bäckerei Stollen für alle Klassen im Schulteil in der Rosenstraße, so auch in diesem Jahr. Im Anschluss verteilten die Weihnachtswichtel der 5b die Geschenke in den übrigen Klassen.