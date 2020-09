Durchwachsene Badesaison im Ilm-Kreis

Die Temperaturen sind sprichwörtlich im Keller, die Sonnenstrahlen werden schwächer – der Herbst ist angekommen. Damit einher geht der Abschluss der Badesaison, die in diesem Jahr coronabedingt verkürzt und unter besonderen Bedingungen lief.

In das Ilmenauer Freibad im Hammergrund kamen rund 37.000 Besucher. Im Vorjahr waren es knapp 20.000 mehr, teilt die Stadtverwaltung mit. Coronabedingt durften sich maximal 800 Besucher gleichzeitig im Bad aufhalten. Ein Ampelsystem wurde erstmals angewendet. Badegäste konnten vor dem Besuch auf der Internetseite von Ilmenau nachsehen, ob sich der Weg lohnt – oder ob das Bad ausgebucht ist. Nach Angaben von Jan Pfeiffer, dem stellvertretenden Badleiter, kam das Freibad nur an besonders heißen Tagen an den Rand der Kapazitätsgrenzen. Im Durchschnitt betrug die Anzahl der zeitgleich anwesenden Gäste zwischen 300 und 500 Personen, sagt er.

Die Mitarbeiter des Großbreitenbacher Freibades behielten mit einem Pfandsystem den Überblick über die Gästezahlen. Jeder Besucher bekam eine Chipmarke. „Die Kapazitätsgrenze von 800 Badegästen hatten wir nur an einem Tag fast erreicht, aber nicht überschritten“, so Schwimmmeister Ralf Sommer.

Sprungturm und Volleyballfeldin Großbreitenbach gesperrt

Mit insgesamt 8600 Gästen kamen in der Saison etwas mehr als halb so viele, wie in den Vorjahren. Coronabedingt mussten Attraktionen wie der Sprungturm oder das Volleyballfeld gesperrt werden. Ein separater Ein- und Ausgang wurde ebenso eingerichtet, mehrmals täglich sind Handläufe und Umkleidekabinen desinfiziert worden.

18.417 Gäste hatte das Geraberger Freibad in diesem Jahr, so Markus Bamberg. Wie der Schwimmmeister sagt, sind es sonst bis zu 45.000. „Es war ein mittelmäßiges Jahr, zudem war das Wetter am Anfang der Saison nicht optimal.“ An sechs Tagen wollten mehr als die im Hygienekonzept zugelassenen 800 Gäste ins Bad. Der Aufenthalt wurde auf vier Stunden beschränkt. Wer länger bleiben wollte, musste nachzahlen. „So hielten wir den Ansturm an besucherstarken Tagen in Grenzen“, sagt Bamberg. Die besondere Saison sorgte in Geraberg für mehr Personalstunden, weil statt einer zwei Kassen geöffnet waren.

Um Begegnungen auf den Schwimmbahnen zu minimieren, wurden jeweils zwei Bahnen zu einem Rundkurs ausgewiesen. Rückblickend sagt der Schwimmmeister zufrieden: „Es gab keine Unfälle in dieser Saison.“ Klaus Milinski, Sachgebietsleiter für Sport im Amt Wachsenburg, betrachtet die Badesaison eher kritisch und spricht von einem „starken Einschnitt.“ Denn im Rahmen der Corona-Vorschriften durften nur 350 Gäste pro Tag gleichzeitig ins Ichtershäuser Freibad. Neben den Maßnahmen wie Maskentragen, Großflächenreinigung und Abstandhalten, durften auch nicht alle Geräte genutzt werden. „Die Unsicherheit bei den Gästen war auch anfangs deutlich zu spüren.“

Schwimmmeister Andreas Schirm vom Freibad in Plaue ist mit der Saison „zufrieden.“ Das habe er auch so mit seinem Chef und Bürgermeister ausgewertet. „Durch die große Liegefläche gab es keine großen Einschränkungen.“ Die Badegäste hätten die coronabedingten Regeln eingehalten, so dass es zu keinen Vor- und Zwischenfällen kam. „Der Abschied von der diesjährigen Badesaison ist einer der herzlichsten gewesen.“ Denn die Gäste hätten sich beim Schwimmmeister und dem Team aufrichtig bedankt – „das ging mir schon sehr nah“, sagt Andreas Schirm.

Seitens der Stadtilmer Verwaltung heißt es, dass die Zahlen noch nicht ausgewertet sind.