E-Bike im Wert von 2.500 Euro gestohlen – Die Polizeimeldungen aus dem Ilm-Kreis

Die Langfinger brachen in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein, um an das Elektrorad zu gelangen. (Symbolbild)

Ilm-Kreis Diebe entwenden ein E-Bike und die Polizei sucht nach Zeugen, nach dem ein Mann mit einer Hauswand kollidierte.

Unbekannte stehlen E-Bike

Aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Schlachthofstraße in Ilmenau entwendeten ein oder mehrere Unbekannte laut den Angaben der Polizei ein E-Bike der Marke „Haibike“ im Wert von ungefähr 2.500 Euro.

Die Tat soll sich in der Zeit zwischen dem 13. Dezember, 18 Uhr und Mittwoch, 20. Dezember, 9 Uhr ereignet haben. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-60 11 24 (Bezugsnummer: 0332414/2023) entgegen.

Zeugensuche nach Kollision mit Hauswand

Am 16. November kollidierte ein 63-Jähriger mit der Hauswand eines Getränkemarktes in der Stadtilmer Straße in Arnstadt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen werden Personen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-60 11 24 (Bezugsnummer: 0300199/2023) in Verbindung zu setzen.

Bandsäge im Wert von 3.800 Euro geklaut

Vom Gelände des Bauhofes im Oberweg in Langewiesen entwendeten ein oder mehrere Unbekannte eine Bandsäge im Wert von circa 3.800 Euro. Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen dem 2. November und Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer: 0332973/2023) entgegen.