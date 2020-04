Das Mehrgenerationenhaus in Ilmenau.

Ilmenau. Mehrgenerationenhaus sowie Frauen- und Familienzentrum in Ilmenau sind schriftlich zu erreichen.

E-Mail an den Wetzlarer Platz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

E-Mail an den Wetzlarer Platz

Aufgrund der verlängerten Thüringer Vorschriften zur Eindämmung des Corona-Virus’ ist das Mehrgenerationenhaus und das Frauen- und Familienzentrum Ilmenau am Wetzlarer Platz 2 bis zum 4. Mai geschlossen. „Wir sind dennoch auf digitalem Weg erreichbar. Anfragen und auch Beratungen werden gern von uns per E-Mail bearbeitet“, heißt es seitens des Teams. „Wir hoffen, Sie bald wieder gesund und munter in unserem Haus begrüßen zu dürfen“, erklärt Leiterin Monika Heß.

Leiterin Monika Heß:

ffz-ilmenau@web.de

Koordinatorin Mehrgenerationenhaus Christine Körner:

mgh-ilmenau@gmx.de

Koordinator Frauen- und Familienzentrum Sascha Kielholz-Heyer: ilmenau-ffz@web.de