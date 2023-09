E-Scooter fährt im Ilm-Kreis entgegen Fahrtrichtung in Kreisverkehr

Großbreitenbach. Weil eine Frau entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr einbog, kam es in Großbreitenbach zu einem Unfall.

Am Montagabend kam es in Großbreitenbach in einem Kreisverkehr in der Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Auto.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 37-Jährige mit ihrem E-Scooter entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr hinein. Die ihr entgegenkommende 34-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Die Fahrerin des E-Scooters stürzte und verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Scooter nicht versichert war. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

