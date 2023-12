Effizient tagen und vegan kochen

Ilm-Kreis Gleich mehrere neue Kurse starten im neuen Jahr an der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau

An Senioren richtet sich die kostenlose Vortragsreihe „Sicher mobil – Verkehrssicherheit für Senioren“, die immer dienstags in Ilmenau in der Volkshochschule stattfindet. Am 16. Januar geht es ab 9.30 Uhr um erste Erfahrungen in der neuen Schneesaison. Anmeldungen sind noch möglich unter Telefon: 03677/64550.

Ebenso in Ilmenau wird am 25. Januar ab 18 Uhr ein Kurs angeboten, der helfen soll, Meetings und Besprechungen zielführend vorzubereiten und effizient zu moderieren. Unter anderem geht es um Konferenztechnik, Moderationstechniken und die ergebnisorientierte Durchführung von Besprechungen. Anmeldungen telefonisch unter 03677/64550.

Am Dienstag, dem 23. Januar, findet ab 18 Uhr in Arnstadt der Kurs „Vegan kochen und zubereiten“ statt. Gemeinsam werden vegane Speisen hergestellt und anschließend verkostet. Reste nehmen die Teilnehmer mit nach Hause. Anmeldungen sind möglich unter Telefon: 03628/61070.