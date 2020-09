Ehrenamtler sind bereit für den ersten Einsatz

Thomas Weihrauch (links) und Elmar Stegmeier (rechts) übergaben am Samstag die Zertifikate an Celine Störmer (von links), Jeanette Brendel, Katarzyna Schröder, Renate Zehrt, Heike Spindler, Almut Popp und Tanja Kestel.

Wenn Menschen einen Schlaganfall erleiden, steht ihr ganzes Leben plötzlich Kopf. Die Krankheit ist nicht nur deshalb tückisch, weil sie sich in der Regel nicht ankündigt, weiß Thomas Weihrauch, Chefarzt in den Ilm-Kreis-Kliniken. Sie zwingt die Patienten oft auch dazu, ihr Leben neu auszurichten. Ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt, der nervlich belastet.