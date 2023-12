Ehrenamtliche Schlaganfallhelfer im Ilm-Kreis

Arnstadt. Für den vierten Kurs werden bereits Anmeldungen angenommen:

Zehn ehrenamtliche Schlaganfall-Helfer erhielten am Wochenende in Arnstadt ihr Ausbildungszertifikat. Damit gibt es für die Stadt Erfurt und den Ilm-Kreis dank Rotary insgesamt 28 ehrenamtliche Helfer, die Schlaganfallpatienten im häuslichen Umfeld unterstützen. In den vergangenen Jahren hatten die Rotary Clubs Arnstadt, Erfurt-Gloriosa und Ilmenau erstmalig in Thüringen 18 ehrenamtliche Schlaganfall-Helfer nach dem Curriculum der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ausgebildet. Jetzt wurde ein dritter Kurs durch die Rotarier durchgeführt. Anmeldungen für den Kurs, der im Frühjahr 2024 stattfindenden soll, sind bereits möglich unter Telefon: 03677/46990.