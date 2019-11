Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrenamtsabend des Kreissportbundes des Ilm-Kreises

Ilm-Kreis Einmal im Jahr lädt der Kreissportbund Ilm-Kreis zu einem Ehrenamtsabend ein, um besonders Engagierten unter den rund 20 000 Mitgliedern in den zirka 200 Sportvereinen stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen Dank zu sagen. Vorgeschlagen wurden die fleißigen und unverzichtbaren, aber oft im Hintergrund tätigen Übungsleiter und Vorstandsmitglieder von ihren Vereinen. Unterstützt wird dieser Abend von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und dem Landkreis. Die Eingeladenen standen dabei stellvertretend für viele hundert Ehrenamtliche, die in ihren Vereinen unentbehrlich sind, als Vereinsvorsitzender, Schatzmeister, Übungsleiter, Wettkampforganisator, Kassierer, Kampfrichter, Platzwart oder Abteilungsleiter. Viel Amt, wenig Ehr heißt es dabei oft. Nun war Zeit, einmal Dank zu sagen. Eine besondere Auszeichnung erhielt Thomas Höpfner, Vorsitzender des RSV Ilmenau: Die Ehrenplakette der Thüringer Sportjugend. Anne Baier vom Vorstand würdigte damit seine jahrzehntelange Tätigkeit im Sinne der Jugendsportes. So war Höpfner bis 2015 Vorsitzender der Ilm-Kreis-Sportjugend , arbeitete im Landesvorstand mit und ist bis heute Mitglied des Jugendhilfeausschusses im Ilm-Kreis. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Musikschule Fröhlich aus Gräfenroda unter Leitung von Annett Schwarz. „Ich bin selbst im Verein aktiv, ich weiß, wie wichtig Ehrenamtliche sind“, sagte sie und wünschte sich von den Anwesenden: „Bleiben Sie weiter so aktiv.“

Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr:

Eberhardt Wölke, ESV Lok Arnstadt – kümmert sich um den Sportplatz und den vereinseigenen Bungalow.

Gerhard Wiegand, Freizeitsportverein Stadtilm - in der Abteilung Tischtennis kümmert er sich um die Beitragskassierung, die Bestandserhebung und organisiert die Wettkämpfe.

Cora Nitsch, SG Motor Arnstadt - Übungsleiterin in der Abteilung Sportakrobatik, früher selbst Sportakrobatin, jetzt hilft sie bei der Erstellung von neuen Choreographien, beim Erlernen der speziellen Techniken und betreut die Sportler bei Wettkämpfen.

Reiner Scheit, SV Fortuna Griesheim - aktives Vorstandsmitglied und Chef des Versorgungsteams, ehemaliger langjähriger Trainer und Betreuer im Männerbereich.

Lisa Wittrodt, Reit- und Fahrverein Singer Berg - Jugendwartin im Verein, engagiert sich besonders bei den jüngsten Mitgliedern.

Erika Kratsch, Wanderverein Stadtilm - organisiert sehr interessante Reisen zur Wanderwoche und kulturelle Höhepunkte im Verein.

Wolfgang Teichert, WSV Ilmenau - Abteilungsleiter Ski Alpin, konnte viele Kinder und Jugendliche für diese Sportart begeistern und begleitet diese über ihre gesamte Laufbahn.

Lorett Raabe, ThSV 1886 Geschwenda - Trainerin Leichathletik, sie versucht über eine Kooperationsvereinbarung mit der Grundschule ständig Kinder für die Sportart zu begeistern.

Uta Hirschfeld, RSV Ilmenau – seit fast 20 Jahren betreuende Ärztin in der Abteilung Reha-Sport nach Herzinfarkt, betreut eine Herzsportgruppe und die Wassergymnastik.

Oxana Macholdt, RSV Ilmenau - betreut seit 15 Jahren eine Herzsportgruppe und die Wassergymnastik, sichert damit die sportliche Betätigung von rund 80 Mitgliedern ab.

Romana Rauch, HV Ilmenau 55 - durch ihre umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit ist sie eine wichtige Stütze des Vorstandes bei vielen Routinearbeiten und im Spielbetrieb.

Karin Bursch, Rodelclub Ilmenau - seit 35 Jahren Vorstandsmitglied, stets ansprechbar für alle Belange des Vereins und einsatzbereit du auch bei Veranstaltungen des Thüringer Rodelverbandes im Einsatz.

Eberhardt Lotter, TSV Langewiesen - Mitglied des Vorstandes, stellvertretender Spartenleiter Tischtennis, engagiert sich vor allem im Jugendbereich und für Integration ausländischer Kinder.

Volker Bornmann, Tauchsportgemeinschaft TU Ilmenau - Koordiniert Arbeitseinsätze, Instandhaltung der Technik und der Vereinsräume, Helfer bei Wettkämpfen.

Rene Kaufmann, Schützengesellschaft 1723 Langewiesen - Übungsleiter der Abteilung Bogensport für die Jüngsten, nationaler Kampfrichter.

Jana Kupke, SG Altenfeld - unterstützt die Übungsleiterin Kindersport mit viel Engagement und Fleiß, Der Kindersport wird in enger Kooperation mit der Grundschule Großbreitenbach als Ergänzungsstunde durchgeführt.

Petra Grinholc, SV Aerobic Arnstadt - Vorbildliche Übungsleiterin mit viel Engagement für den Verein und Schatzmeisterin.