Eigenheimbau im Ilm-Kreis um die Hälfte gesunken

Ilm-Kreis. Die Wohneigentumsquote liegt im Ilm-Kreis bei rund 46,7 Prozent. Der Bau von Eigenheimen ging um fast die Hälfte zurück.

Das Pestel-Institut in Hannover hat in seiner Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt auch einen „Machbarkeits-Check Wohneigentum“ für den Ilm-Kreis gemacht. Hierbei haben die Wissenschaftler den Fokus auf den Neubau eines Reihenhauses mit 95 Quadratmetern Wohnfläche gelegt – also auf das Zuhause für eine 4-köpfige Familie. Bei den Berechnungen waren die Zinsen, Baulandpreise sowie die aktuellen Baukosten entscheidende Kriterien. Die Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, dass für einen privaten Haushalt im Ilm-Kreis die Grenze bei einem Nettoeinkommen von 4.800 Euro pro Monat liegt: Wer außerdem noch über ein Eigenkapital von mindestens 37.000 Euro verfügt, der sollte sich auch unter den aktuellen Bedingungen den Neubau des eigenen Reihenhauses im Ilm-Kreis leisten können. Wirklich viele sind das nicht.

Im Ilm-Kreis gibt es laut Institut rund 26.700 Wohnungen, für die keine Miete bezahlt werden muss. Denn ihre Eigentümer nutzen sie selbst. Die Wohneigentumsquote liegt damit bei rund 46,7 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt hervor, die das Pestel-Institut gemacht hat. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gab es im lm-Kreis lediglich 42 Baugenehmigungen für neue Ein- und Zweifamilienhäuser. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2022 waren es noch 79 Baugenehmigungen. „Damit ist der Eigenheimbau innerhalb von nur einem Jahr um 47 Prozent zurückgegangen“, sagte Institutsleiter Matthias Günther.

Die Wissenschaftler sprechen sich für ein „Bundes-Baustartkapital“ aus. Notwendig sei ein Bundes-Baudarlehen mit höchstens 1,5 Prozent Zinsen für 20 Jahre als Startkredit fürs Wohneigentum. Bei diesem Bundes-Baudarlehen würde sich das notwendige Einkommen für den Neubau eines Reihenhauses im Ilm-Kreis nach Berechnungen des Pestel-Instituts auf 3.000 Euro netto im Monat reduzieren. „Außerdem muss politisch dringend dafür gesorgt werden, dass überzogene Bauvorschriften abgeschafft und Klimaschutz-Auflagen bezahlbar bleiben“, so Wohnungsmarktforscher Günther. Um mehr Wohneigentum möglich zu machen, sei deshalb ein mehrere Milliarden Euro schweres Darlehenspaket des Bundes notwendig. Mit den bisherigen 350 Millionen Euro ließe sich bestenfalls der Neubau von 2.000 Eigenheimen anschieben. Das Ziel des Bundes sollte es aber sein, 100.000 neu gebaute Eigenheime pro Jahr zu schaffen. „Altersarmut ist in erster Linie Mieterarmut – also Armut durch Miete“, so Günther.