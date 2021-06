Ein Bücherbaum für Riechheim

In Riechheim ist ein Bücherbaum entstanden, der in den nächsten Tagen noch erweitert wird.

Riechheim. Schon vor seiner Fertigstellung wird das Kunstwerk gut angenommen. Was noch passieren soll, lesen Sie hier:

Ein Hingucker ist der Bücherbaum, der seit einigen Wochen im Herzen Riechheims steht. Die Idee lieferte eine Anwohnerin, verrät Ortsbürgermeisterin Corinne Krah (FWG). Sie kannte ein ähnliches Exemplar aus ihrem Heimatort.

Schnell sorgte sie für Begeisterung mit ihrem Vorstoß in Kirchheim. Sponsoren wurden angesprochen, auch der Riechheimer Kultur- und Freizeitverein steuerte Geld zu. Ein Fundament wurde gegossen, passende Baumstämme wurden ausgesucht und bearbeitet, die Skulptur wurde zudem mit einem Dach versehen.

Fertiggestellt ist der Bücherbaum noch nicht, so Corinne Krah. Die Öffnungen in den Stämmen sollen noch mit Glastüren versehen werden, so dass die Bücher geschützt stehen. Sind sie installiert, wird es auch eine offizielle Einweihung geben.

Angenommen wird der Baum aber auch jetzt schon – was einige Vereinsmitglieder während der Regengüsse der letzten Tage zu Sprints verleitete: Sie holten Bücher ins Trockene. Sie werden aber natürlich wieder eingestellt, sobald die Türen angebracht sind. Dann kann sich jeder nach Herzenslust mit Lesestoff versorgen, Bücher entleihen oder nicht mehr benötigte Lektüre für andere Interessierte einstellen.