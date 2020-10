Ein Diebstahl und viel Arbeit

Bei den Nachbarn wachsen die leckersten Früchte. Sicher kennen Sie diesen Spruch, den es in vielerlei Abwandlungen gibt.

Er trifft auch auf meine Nachbarin zu. Sie hat einen Quittenbaum in ihrem Garten, erntet die Früchte aber seit Jahren nicht, weil es anstrengend ist, das steinharte Obst zu portionieren.

Sie hat allerdings auch nichts dagegen, wenn wir uns einige der Früchte angeln. Normalerweise sagen wir Bescheid, doch diesmal war sie ausgeflogen. Also musste ich ganz klassisch lange Finger machen. Dabei fuhr ich das ganze Programm: Über den Zaun klettern, Komplizen einspannen, möglichst wenig Lärm verursachen...

In diesem Jahr sind ihre Quitten riesig, sie dufteten schon beim Ernten verführerisch und ließen sich auch gut verarbeiten. Zum Nachbarschaftsfrieden gehört es allerdings, dass ich den Diebstahl ihr gegenüber über den Gartenzaun nicht unerwähnt ließ. Im Gegenteil: Sie bekam nicht nur eine Entschuldigung für den Einbruch präsentiert, sondern auch ein paar Gläser Quittengelee zurück.

Das freute sie so, dass sie uns nun ganz offiziell zu sich einlud, um die Ernte zu vollenden. Eimerweise stehen die Quitten nun bei mir. Ich ahne es: Mein Diebstahl artet in den nächsten Tagen in Arbeit aus. Aber jedes Sünderlein bekommt früher oder später seine Strafe.