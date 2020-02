Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein enger Terminkalender

Vor knapp einem Jahr schrieb ich an dieser Stelle von den Schwierigkeiten von Faschingsfans aus Arnstadt, die sich in der Kommunalpolitik engagieren. Denn die Ausschusssitzungen fielen direkt in die karnevalistische Hoch-Zeit. So mussten sich die Damen sputen, um nach dem Hauptausschuss noch Weiberfasching feiern zu können. Und im Rathaus gerieten die Schlipse der anwesenden Männer in Gefahr.

Rosenmontag tagte der Finanzausschuss, Faschingsdienstag und Aschermittwoch ging es weiter. Nicht unbedingt das reine Vergnügen.

Diesmal haben die Damen und Herren aus dem Arnstädter Stadtrat Glück. Das Stadtratsbüro beraumte diesmal keine einzige Sitzung an den so genannten „tollen Tagen“ an. Erst am 27. Februar tagt der Ausschuss Jugend, Sport, Soziales wieder – da ist in Sachen Karneval alles vorbei.

Ganz anders in Ilmenau. Ausgerechnet am 20. Februar zur Weiberfastnacht trifft sich der Stadtrat, in dem allerdings, wie in Arnstadt auch, Frauen in der Minderheit sind. Dass sie schwänzen, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht wird es eine ganz kurze oder aber einen närrische Sitzung, an die man sich gern erinnert.

Achtung Schlipsträger: Sie sollten sich für diesen Termin schon mal einen alten Binder suchen!