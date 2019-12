Ein ereignisreiches Jahr 2019 geht im Ilm-Kreis zu Ende

Claudia Gorzelitz, (47, parteilos) Gräfinau-Angstedt: Mein Jahr war sehr ereignisreich. Seit Mai bin ich Ortsteilbürgermeisterin. Ich bin sehr dankbar über die zahlreichen Stimmen. Seit Juli 2018 sind wir nun Ortsteil von Ilmenau. Der Übergang verlief mit ein paar Stolpersteinen, aber trotz allem sehr gut. Ein neuer Ortsteilrat hat sich gefunden. Für viele, auch für mich, war es eine neue Aufgabe.

Im September durfte ich das erste Begrüßungsgeld an einen neuen Erdenbürger übergeben, was mich persönlich sehr berührt und erfreut hat. Gräfinau-Angstedt darf sich dieses Jahr über zehn Neugeborene freuen.

Ich bin sehr traurig, dass wir keine Bankfilialen mehr in Gräfinau-Angstedt haben und der Tegut-Markt im Juni seine Pforten schloss. Aber wir bemühen uns um Lösungen. Ein kleiner Erfolg war, dass unser grüner Markt sehr gut angenommen wurde. Unser Schwanenproblem konnte auch geklärt werden. Die Schwanenjungen sind in Gräfenroda sehr gut aufgehoben. Mit unserem Ortsbudget konnten wir den Tag der Vereine unterstützen. Alle Vereine in Gräfinau-Angstedt bekamen von dem Kuchen ein Stück ab.

Wir haben im zu Ende gehenden Jahrin der Gemeinde viel erreicht

Klaus Kolodziej Foto: Robert Schmidt

Klaus Kolodziej (64, CDU), Bürgermeister in Osthausen-Wülfershausen: Auch dieses Jahr war für mich das Wichtigste, dass die Familie funktioniert. Beruflich trete ich ein bisschen kürzer, ich bin ja nun mit meinen 64 Jahren auch nicht mehr der Jüngste.

Und dann ist da ja noch mein „Zweitjob“ als Bürgermeister, der mich in Anspruch nimmt. Und da habe wir gemeinsam in der Gemeinde viel erreicht, ich denke da nur an den Ausbau unserer Kindertagesstätte, für den nach langem Kampf endlich die Fördermittelbescheide kamen.

Eines war und ist mir ganz wichtig: Bei allem Notwendigen, das wir für die Kinder in unserer Gemeinde tun, dürfen wir unsere Senioren nicht vergessen. Schließlich haben die all das aufgebaut, wovon wir heute zehren.

Ganz wichtig war 2019 und ist mir für 2020 auch, dass wir miteinander etwas erreichen und nicht gegeneinander arbeiten. In der Verwaltungsgemeinschaft hat das 2019 gut geklappt. Mal sehen, was das Ausschreibungsverfahren für die neue VG-Spitze ergibt, nachdem die bisherige Chefin Diana Machalett uns ja vor wenigen Wochen leider in Richtung Arnstädter Rathaus verlassen hat.

Bei mir drehte sich allesum frisches Gemüse aus der Region

Marcus Günther Foto: Ralf Ehrlich

Marcus Günther (39) aus Arnstadt: Anfang des Jahres war ich ja noch mitten in der Vorbereitung, ziemlich aufregend und anstrengend, habe mit vielen Bauern gesprochen – wer von ihnen für mich in der Region Gemüse anbauen und mir liefern kann.

Im Sommer habe ich dann mit fünf Kisten und einen kleinen Klapptisch auf dem Markt in Arnstadt angefangen. Dann haben mich die Leute dort gefragt : Warum es keinen Laden dafür in Arnstadt gibt? Daraufhin habe ich eine Facebook-Umfrage gestartet und das Ergebnis war eindeutig: 96 Prozent der Leute, die die Seite angeklickt haben, waren dafür. Dank des Herrn Läbe, der hat das Haus hier in der Erfurter Straße 1 gekauft, bekam ich den Laden, der ja eigentlich einmal das Bachcafé war.

Nun wird fleißig umgebaut. Wir bauen die Ladeneinrichtung und ab Januar 2020 gibt es dann dort eben das Ladengeschäft. Es wird neben dem Gemüse dann auch Käse, frische Wurst aus der Hofschlachterei, frische Milch und anderes mehr geben.

Ich freue mich, dass so viele Menschen mich unterstützen und natürlich auch bei mir einkaufen.

Zusammenarbeit im neuen Stadtratklappt nach der Wahl viel besser

Christian Hühn Foto: Hans-Peter Stadermann

Christian Hühn (47, SPD), Arnstadt: 2019 war ein Jahr, das mich wieder optimistischer in die Zukunft schauen lässt, vor allem mit mehr Zeit für meine kleine Familie und Zeit für wichtige Freunde. Mein Sohn hat in seinem Studium Fuß gefasst und meine Tochter bisher alle schulischen Herausforderungen auf dem Weg zum Abitur gemeistert.

Persönlich waren der Besuch unseres ukrainischen Freundes und die Sommerferien an der Adriaküste die glücklichsten Momente. Politisch war das Jahr 2019 durch die Stadtratswahlen bestimmt. Ich wurde mit einem guten Ergebnis erneut gewählt, dafür bin ich dankbar.

Die Zusammenarbeit im Stadtrat klappt auch über Fraktionsgrenzen hinweg viel besser, die Sitzungen sind kürzer. Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass das so bleibt und der Stadtrat gemeinsam mit der neuen Rathausspitze die Entwicklung der Innenstadt voran bringt und verstärkt Anstrengungen unternimmt, damit mehr Leben rings um den Hopfenbrunnen herrscht.

Kulturell steht für mich im nächsten Jahr das Schlossmuseum im Fokus, weitere wichtige Sanierungsschritte sind geplant.

Das Bewusstsein für die Innenstadtbeim Einkauf vor Ort stärken

Dietmar Kersten Foto: Ralf Ehrlich

Dietmar Kersten (36) aus Ilmenau: Aus Sicht der Kaufleute war der Höhepunkt des Jahres die erste Teilnahme am Heimatshoppen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, als Stadt von der IHK ausgewählt worden zu sein.

Auch wenn die Premiere noch nicht als Umsatzbringer einschlug, hat die Aktion doch das Bewusstsein gefördert, dass mit dem Einkauf vor Ort die Infrastruktur erhalten wird. Sehr gefreut hat mich, dass beim Lichterfest mehr Besucher denn je ins Zentrum gefunden haben.

Dass Kunden auf mich zugegangen sind und sagten, das habt Ihr richtig schön gemacht, hat mich persönlich sehr gefreut. Leider war das diesjährige Weihnachtsgeschäft nicht für alle Händler zufriedenstellend. Man merkt, dass der Einkauf im Internet zunimmt, worunter aus meiner Sicht das Weihnachtsflair leidet.

Dabei haben wir so eine schöne Fußgängerzone. Ich habe Sorge, ob das angesichts des Einkaufstrends so bleibt. Ein Wunsch von uns Händlern an die Politik ist, dass verkaufsoffene Sonntage auch am dritten Adventswochenende möglich sind. Dann könnten wir in Ilmenau zum Weihnachtsmarkt noch einen Einkaufsbummel anbieten.

Für die geplante Erlebnisweltganz viele Spenden gesammelt

Norbert Wagner Foto: André Heß

Norbert Wagner (62), Ilmenauer Traditionsverein Schlitten und Bob: Hinter uns liegt ein sehr turbulentes und erfolgreiches Jahr als Traditionsverein. Für eine Anschubfinanzierung unserer geplanten Erlebniswelt als Neubau haben wir über 50.000 Euro über eine Internetplattform, eine Aktion am Ilmenauer Apothekerbrunnen und Spenden sammeln können.

Zu der Aktion mit der Sparkasse kamen zirka 400 Leute mit Schlitten, dafür gab es 11.000 Euro. Und die Resonanz auf unser Projekt hält bis heute an. Wir haben über die weitere Finanzierung schon Gespräche mit Ministerien, Regionalverbund Thüringer Wald, Stadt und Kreis geführt.

Ein Förderantrag beim Land ist gestellt. Die Idee, Technologiefirmen mit ins Boot zu holen, die an der Entwicklung eines Bob-Simulators für das neue Schlitten- und Bob-Museum tüfteln, ist gut. Wir haben auch eine Partnerschaft mit einer Hotelgruppe in Oberhof geschlossen, die weitere Gäste in das Museum bringen wird. In Österreich haben wir einen Schlitten-Simulator gekauft. Privat bereite ich mich auf den nächsten Rennsteiglauf vor und bin dann noch Übungsleiter im Leichtathletikverein.