Ein fragender Weihnachtsbaum in Holzhausen

Zettel für die Kinder hängen an den Zweigen

In diesen vorweihnachtlichen Zeiten kann man allüberall am Abend hell beleuchtete Häuser und Vorgärten sehen. Da sind auch Bäume mit Kugeln und Lichtern geschmückt. Auch in Holzhausen erstrahlt wieder ein Weihnachtsbaum den Dorfplatz an der Kirche und leuchtet anheimelnd in die Dezembernacht. Neben Kugeln und Leuchten hängen auch Zettel am Baum. Doch dabei handelt es sich nicht um Wunschzettel der Kinder an den Weihnachtsmann, sondern es werden Fragen gestellt. Für die richtige Antwort gibt es dann Preise. Nach dem letzten Pisa-Test wohl keine schlechte Idee. Das Beweisen von Wissen wird in Holzhausen quasi vom Baum animiert und gepflückt.