Mir graut schon jetzt vor dem 27. November. Dann ist „Black Friday“. Ein wirklich ganz schwarzer Freitag für alle Männer, geht es doch an diesem Tag von 0.00 bis 24.00 Uhr nur um Eines: Rabatte, Rabatte und nochmals Rabatte.

Ich gönne dem Einzelhandel ja derzeit jeden Euro. Aber beim noch althergebrachten und guten Einkauf in den Geschäften sitzen sich die Herren der Schöpfung spätestens vor dem dritten Schuh- oder Klamottenladen die Hintern auf den Bordsteinen wund (die Bänke sind schon alle besetzt) und/oder frieren sich dieselben ab. Cafés oder Restaurants haben ja zu. Da haben die Gleichstellungsbeauftragten – jawohl, ihr sollt auch für uns Männer da sein – mal wieder nicht aufgepasst.

Allerdings wird an diesem ganz schwarzen Freitag ja auch noch im Internet zugeschlagen. Und wer hat die Folgen zu tragen? Ich. Homeoffice kann auch zum Fluch werden. Denn wer hat die ganzen Päckchen und Pakete entgegenzunehmen? Ich. Mit all dem Zeugs, dass ich nicht brauche, aber dann ein Jahr lang von A nach B räume, bevor es wieder entsorgt werden muss, weil ja in 365 Tagen ein neuer Rabatttag kommt.

Ich habe schon überlegt, die heimische Internetverbindung zu kappen und es auf die Telekom zu schieben. Aber mein geliebtes Weib besitzt auch ein Handy. Und sie kann es – im Gegensatz zu mir – auch bedienen. Es wird also ein schwarzer Freitag. So oder so.